印度中部馬哈拉什特拉省（Maharashtra）昨（20）日傳出一件駭人聽聞的家庭凶殺慘案，一名獸醫將妻子勒斃後，將一對10歲和8歲的兒女丟進水井淹死，最後自己也輕生。他身邊的親友聽聞消息後，都感到非常震驚。

根據NDTV、《印度時報》、《印度斯坦時報》報導，這起悲劇發生在當地第二大城浦納市（Pune）附近的Varvand村，42歲獸醫迪維卡（Atul Shivaji Divekar）和他39歲的妻子20日被人發現陳屍家中，雙雙氣絕身亡。警方搜索現場，發現一張疑似由死者留下的字條，解釋自己實在受不了妻子的「虐待」，加上不希望身後留下孩子們獨自受苦，因此痛下殺手。

警方根據字條，循線在附近的水井中找到一具女孩屍體，證實是兩人8歲的女兒。由於水量太大，10歲兒子的屍體仍未尋獲，但應該也在井中。

迪維卡的同事和朋友說，他平常待人和氣，相當受到愛戴，實在無法理解他為何會做出這種事情。熟識他們的親戚則說，迪維卡和妻子經常因為小事吵架，沒想到卻導致如此悲傷的結局。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980