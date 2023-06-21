南投縣的敬老愛心卡7月1日起開放搭乘火車，不限起、訖站點，每趟最高補助150元。（本報資料照片／楊靜茹南投傳真）

南投縣65歲以上長者、60歲以上原住民及身心障礙者可申辦敬老愛心卡，每月補助1000點(元)。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣持敬老愛心卡者可搭乘計程車，每趟車資最高補助85元，累計6個月已提供2萬7495趟接送服務。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府為了讓敬老愛心卡使用更便利，銀髮族及身心障礙者持卡人除了可以搭乘公車、計程車， 7月1日起也可以搭乘火車。南投縣長許淑華說， 7月1日起開放敬老愛心卡持卡人搭乘火車，不限起、訖站點，從「地方社福卡專用通道」刷卡進出站，每趟最高補助150元，補助金額全台第3高。

南投縣府指出，設籍南投縣65歲以上長者、60歲以上原住民及身心障礙者，攜帶相關證件與2吋彩色照片2張、印章，至戶籍地公所可免費申辦敬老愛心卡，每月補助1000點（元），持卡人免費搭乘公車、國光號國道客運，去年12月起開放搭乘7車隊計程車，1天最多4趟，每趟車資最高補助85元，7月1日起再擴大服務，可刷卡搭乘火車，每趟最高補助150元。

台鐵局日前表示，東部台東縣、花蓮縣、宜蘭縣尚未設置社福卡刷卡專用通道，暫無法使用敬老愛心卡點數補助進出站，目前以西部幹線優先，社福卡比照電子票證乘車營運規定，可搭乘區間車、區間快車、莒光號、PP推拉式自強號，不能搭乘太魯閣號、普悠瑪號、EMU3000 型自強號、觀光列車等其他專屬性列車。

許淑華說，南投縣內只有集集支線小火車，為了讓縣民搭乘更便利，7月1日起開放持卡人不限起訖站點搭乘火車，從車站設置的「地方社福卡專用通道」驗票機刷卡進出站，每趟次最高補助150元，超出部分由民眾自行儲值的電子錢包扣款，補助金額全台第3高，換言之持卡人從台中到台北搭自強號只要38元，兼俱探親及旅遊價值。