近期「#MeToo」風波延燒至演藝圈，舉凡許傑輝、宥勝、黃子佼、NONO等人皆被控訴有「伸狼爪」的行為。然而，日前否認名媛黃景俐、歌手何以奇指控性騷的知名MV導演周格泰，如今又多一位受害者跳出來控訴，表示曾遭對方硬牽手、試圖強吻，甚至當拒絕到對方家時，被對方勾住頸部拖走，種種行徑令人髮指。此外，連女星林志玲也被言語騷擾。

日前黃景俐在社群上發文，以「C姓、名字三個字、歌名四個字，很愛在長前奏說故事的MV導演」等線索，指控某男子對其性騷，不僅「壓頭至胯下」還強逼喝熱水。對此，據《ETtoday新聞雲》報導，周格泰所屬公司出面否認，並澄清「沒有這件事情」。豈料，近日又多一位「被性騷者」出面控訴。

昨(20)日有名女性受害者出面發聲，指出她當年在某間公司任職時，與周格泰聚餐，由於認為此聚會是「一位前輩帶另一個有才華的前輩給年輕人分享經驗、聊天」，就不疑有他的赴會。幾天後，周格泰再度邀請她聚餐，而當時長官出差，她一人赴約，不料對方暗地盤算將她帶到酒店房間內。

爆料者指出，在對話進行的過程中，對方竟說出諸如「會懷孕喔」、「一個沒屁股的穿高腰褲」、「我每次看到林志玲都跟別人說：大象來了。」等「言語騷擾」的字句。此外，周格泰還直接伸手「五指緊握」，而她將手抽開後，對方變本加厲的摟腰、摸臉頰、牽手，更甚之還試圖強吻，讓她難以忍受急忙離開。

爆料者表示，沒曾想周格泰還打算「硬來」，不僅在她等車要離開時，「強勾脖子」硬拖，幸好當時車子已到，她才得以解脫。而她也於文中透露自己是見到其他人勇於發聲後，才鼓起勇氣跳出來指控，「性騷擾取證困難，加害者受到法律制裁的機會渺茫，我們唯一能做的就是盡量減少惡人再次下手的社會資本。」

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