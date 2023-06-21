暨南大學歷史系助教黃美英20日為已故友人發聲，指控行政院政務委員張景森多年前欺騙感情，女子信他而懷孕，要張景森最好告她，法官可以去驗小孩DNA。張景森今(21日)透過臉書聲明表示，網路消息內容所提及荒誕不實的內容，恐會累及無辜、傷害家人，他將委請律師依法處理。

「我為了一位女性好友和孩子，忍了很多年！」國立暨南國際大學歷史系兼任助理教授黃美英20日在臉書發文指出，兩週前她告訴民進黨友人和賴清德幕僚，但没有回應，她只好揭發這個小英長年重用的國師，就是張景森，「我不是受害人，但受害女子已過世！」當年張騙她會離婚、女子信他而懷孕，「張最好出來告我，這樣法官可以去驗小孩DNA，只是孩子是無辜的！」

張景森今(21)日下午聲明，對於網路上有爆料者，自稱代言當事人指控，由於他並不認識該名爆料者，且其所陳多有不實，社會自能判斷，所以實在不願多做回應，以免浪費社會資源；但該則網路消息內容所提及荒誕不實之內容，恐會累及無辜、傷害家人，他將委請律師依法處理。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。