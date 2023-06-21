8400億前瞻預算再度引發中央、地方互槓！日前新北市長侯友宜對前瞻預算有所批評，今遭行政院長陳建仁酸「忙於選務的關係，話說得太快」，還稱如果對相關內容不了解的話，很樂意再說明；對此，新北捷運局下午回擊，批評中央對新北市僅是將前瞻特別預算裝入2017年以前已核定計畫的中央公務預算分攤款，根本是「新瓶裝舊酒」，毫無前瞻性。

捷運局指出，全國軌道建設只要中央核定綜合規劃後，中央公務預算分攤款即確定數額，剩下分年編列預算支應不會再增加數額，在新北市軌道建設當中，淡海輕軌、安坑輕軌、三鶯線列入2017年7月前瞻軌道預算即為如此。

而新北市2017年提報將新北樹林線、南北環線及其他路線納入第一期前瞻計畫，皆因爲中央尚未核定而沒納入，等到2018年，中央需要中央公務預算分攤款來救援2019年的前瞻預算，才將以核定的新北樹林線及即將核定的南北環線納入。

捷運局批評，中央編列237億元，並沒有增加任何中央分攤款的數額，根本是新瓶裝舊酒，此外，前瞻軌道捷運建設，除了淡海及安坑輕軌完工通車，以及預計2025年完工的三鶯線外，其他縣市迄今沒有一條捷運通車，在前瞻軌道建設經費1521億元當中，除了編列給新北以外的1284億元不知成效何在？

此外，捷運局也表示，目前中央所核定的軌道建設計畫，總計還有招標中的項目約3000億發包不出去，必須追加預算才有施工的可能，光新北樹林線及南北環就要追加650餘億，更遑論高雄黃線、小港林園線、桃園鐵路地下化及東部雙軌計畫。

對於招標不力，捷運局直指是中央將原訂的預算4241億元縮減為1521億元，將減少的2720億元移作他用，否則現在就可用在目前招標不出去的軌道建設，解決營建產業大環境發包不順之窘境。