桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂等6人對於中油獲內政部依《海岸管理法》等規定，處分核可桃園觀塘工業區的第一階段開發計畫之第三座液化天然氣接收站等說明書內容，提起行政訴訟，台北高等行政法院認為，內政部等處分並無違誤，判決駁回。可上訴。

中油公司在2018年11月7日申請桃園觀塘工業區第一階段（5公頃）之造地施工管理計畫，經濟部處分繳交開發保證金及與該部簽訂開發契約後，才得施工，至桃園觀塘工業區之先期圍堤未填地工程（約8公頃）部分，應依產創條例及產業園區築堤填海造地施工管理計畫申請審查辦法等規定辦理計畫變更，經被告經濟部審查核定後，始得進行施工。

中油另申請許可桃園觀塘工業區工業專用港（面積811.24公頃）海岸利用管理說明書、桃園觀塘工業區（第一階段開發計畫-第三座液化天然氣接收站）（面積24.5公頃）第一次變更之海岸利用管理說明書。

內政部2019年3月26日處分，依海岸管理法第25條規定，予以許可，說明中油依核可之說明書辦理，並辦理應辦及承諾事項，及依一級海岸保護區以外特定區位利用管理辦法第17條規定，至少每年辦理1次許可內容之檢查，並應作成紀錄送該部備查。葉斯桂等人對這4個處分不服提行政訴訟，遭法院判決駁回確定。