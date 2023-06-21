舌頭不僅能感受味道和協助咀嚼，還能透露身體健康警訊。中醫師陳潮宗表示，有3種體質容易罹患胰臟癌，分別是肝膽濕熱型、肝陰虧虛型和脾虛濕阻型，並一一說明各自舌頭徵兆及身體症狀。其中，像是肝膽濕熱型，舌苔會很厚如垢；肝陰虧虛型的舌頭裂縫較多且舌苔呈白膩。

陳潮宗在《健康2.0》節目中提到，中醫有所謂的望診，結合身體徵兆，從而判斷疾病。他表示，有3種體質容易罹患胰臟癌，首先是肝膽濕熱型，舌苔會厚如垢，同時伴隨胸脅部疼痛，尿液呈深茶色，並出現黃疸、噁心、嘔吐、便秘及食欲不佳等症狀。

其次為肝陰虧虛型，陳潮宗說明，也是陰虛火旺的體質，舌頭裂縫較多且舌苔呈白膩，還會出現口乾舌燥、晚上睡眠不佳、盜熱流汗、排便狀態呈稀爛狀等情況。

最後是脾虛濕阻型，特徵為舌頭比較胖，通常腸胃功能不佳，可能會有下肢水腫、頭部脹、噁心的情形。陳潮宗補充，事實上僅從舌頭狀態也很難確定罹癌與否，因此還需要進一步就醫進行超音波檢查，才能做出判斷。

根據衛福部的資料統計，胰臟癌排行110年10大死亡癌症第7名，而它之所以被稱為「癌中之王」，是因為其位置隱密，早期症狀不明顯，因此感到痛覺恐已是晚期；加上病程發展快速，發生人數幾乎等於死亡人數，5年存活率低於5％，讓人聞之色變。