台北市信義區松德路18日凌晨發生砂石車衝撞民宅的意外事故，而該棟建築物也因為遭撞斷梁柱，已經嚴重影響建築結構。對此建管處21日晚間宣布，經結構技師公會完成初步鑑定報告，並於現場採取鋼柱支撐建築，目前無立即性危險，住戶已可返回居住。

建管處表示，有關松德路砂石車撞斷民宅騎樓柱一事，台北市結構技師公會21日完成初步現況鑑定報告書，已緊急採型鋼立柱支撐，可開放住戶返回。建管處說，根據鑑定結果，該建築120號2樓靠撞斷騎樓柱之正上方之磚牆有寬約3mm、長約5m橫向裂縫較為嚴重，其餘多屬既有裂損，惟屋頂女兒牆有傾倒之虞，建議立即處理。

而鑑定報告書也指出，鑑定標的物牆柱角傾斜測量結果，目前應無立即性危險，但整體結構已經受損，建議盡速辦理詳細補強方案，並進行補強；依傾斜計監測結果，整體結構目前應無立即性之危險，公會持續觀測並注意標的物變化。至於角柱斷裂處現採用型鋼立柱支撐方式緊急處理，應無立即性之危險，可開放住戶返回，惟使用中可能發生地震外力情況，基於建築物使用安全性，仍建議盡速辦理詳細補強方案，並依評估結果進行補強或拆除重建。

建管處直言，為維護建築物使用安全，民眾後續辦理詳細補強方案，以及相關撞擊後房屋受損、財產價值減損、營業損失等，均涉及肇事駕駛及僱主應負連帶損壞賠償，屬於私權糾紛，本府將協助受害民眾進行求償，並主動告知日夜間法律諮詢服務，可以備妥相關資料洽法務局窗口，俾利安排民眾預約律師免費法律諮詢服務。