今天上午大法官投票順利結束，4位大法官候選人也獲得立法院的投票通過，確定將成為大法官，民進黨立委蘇治芬日前就對於尤伯祥教唆偽證不滿，而如今他以最高票通過，蘇治芬表示，最終還是沒有說服她，因此她也投下了無效票，同時也表明她的看法。

蘇治芬表示，關於尤伯祥大法官的事件，審檢辯以及尤伯祥大法官本人都有提出各自的看法，但最終還是沒有說服她認為他是位適格的大法官，因此她也投下了無效票。

她說，律師接觸證人，了解證人的證詞並協助證人梳理證詞，這是律師的職責所在，無論於法或於實務上是不可能要求律師不跟證人會談的。但如果證人、被告以及律師一同討論證詞，而證人又是被告的配偶，這樣的情境下律師不該跨越的界線就會變得很模糊，甚至可能影響司法公平審判。

蘇治芬指出，關於以前發生的個案，希望尤大法官正面回應當初審檢於審判過程中的質疑，針對事實澄清而非對法官個人做出攻擊，坦然的接受社會公評；關於通案的部分則涉及制度的討論。

蘇治芬表示，相信尤大法官也了解部分法界人士（包含審檢辯學）對他的見解持不同看法，但仍未見尤大法官提出如何解決這個問題的看法，對個案的辯駁及對整體制度的論理，仍未能說服她投下同意的一票。

蘇治芬說，會點出這些問題，是希望台灣的社會能夠更加進步，尤大法官長年致力於司法冤獄案件，他付出的努力是大家有目共睹的，而台灣的司法改革是不斷在進行的，許多問題是需要虛心與審檢辯學及社會各界共同討論、共同關心，這是我對大法官的期待。