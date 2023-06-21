南寶強調，去年綠色產品營收貢獻度已達63％，目標未來五年內提升至80％。去年出貨給客戶（全球知名運動品牌之一）產品中更有80％產品取得ZDHC Level 3最高等級認證，正積極找尋其他原料替代方案如無甲醛/無壬基酚/無硼酸等配方設計，目標2030年減少50％的高關注化學品項及使用量。

南寶指出，營運主力的接著劑業務除持穩耕耘鞋用膠市場，穩定一線運動品牌佔有率，亦開發如鞋類製造過程中的鞋材清洗劑、鞋材處理劑和鞋用硬化劑新應用。另專注紡織、科技、軟性包裝材料、木工及衛材等五大領域，策略上從打入更多在地客戶開始，到取得在地一線客戶，最終切入國際一線客戶的供應鏈。

其次，鎖定綠色產品與產業商機。目前接著劑業務之綠色產品重點應用在高效益環保永續產品、高毛利電子光電產品以及高性能汽車電動車產業；塗料與建材業務主要追求具備能源效率且舒適的住宅並應用於太陽能與水資源產業。

此外，南寶還將針對產品採取「Golden Sample」策略，尋找符合應用市場需求強勁、研發團隊能以有競爭力價格，開發出具備一級性能的產品，及能以更高的成本效益生產等三要件的明星產品，貫徹加速成長，並透過規模經濟，提升獲利。