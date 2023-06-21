關於太陽能產業展望，中美晶表示，受政策推動、高漲的石化燃料價格和對於能源安全的追求，再生能源發展強勁，在全球各主要市場都將持續成長，研調機構預估2023年全球太陽能新增裝置量將達385～450GW、創下歷史新高。有鑑於此，中美晶即時調整經營策略，由於台灣地狹人稠，高效率的太陽能產品對於有效利用有限的土地和資源非常重要。中美晶預計在明年初推出高效率N Topcon產品。N Topcon擁有低衰減率、低溫度係數等優勢，以及25％的高轉換效率有助於提升太陽能發電系統的競爭力，大尺寸的M10 N Topcon將是中美矽晶新一代指標產品。