關於太陽能產業展望，中美晶表示，受政策推動、高漲的石化燃料價格和對於能源安全的追求，再生能源發展強勁，在全球各主要市場都將持續成長，研調機構預估2023年全球太陽能新增裝置量將達385～450GW、創下歷史新高。有鑑於此，中美晶即時調整經營策略，由於台灣地狹人稠，高效率的太陽能產品對於有效利用有限的土地和資源非常重要。中美晶預計在明年初推出高效率N Topcon產品。N Topcon擁有低衰減率、低溫度係數等優勢，以及25％的高轉換效率有助於提升太陽能發電系統的競爭力，大尺寸的M10 N Topcon將是中美矽晶新一代指標產品。
中美晶董事全面改選 徐秀蘭續任董座
中美晶（5483）21日召開股東會並全面改選董事。新任董事共7席，包括徐秀蘭、姚宕梁、盧明光、蔡文惠、張鳳鳴、開疆股份有限公司（代表人方豪）及坤昌投資股份有限公司（代表人區光穎），4席獨董分別為柳金堂、郭浩中、黎少倫及馬堅勇。會後舉行董事會，推舉徐秀蘭續任董事長。
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