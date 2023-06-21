內需不振，房地產開工率下滑，大陸水泥網統計，各水泥廠第二季的庫容已比首季還高。

而在供需不平衡下，大陸第二季平均水泥價格還比首季下跌1成以上。

台泥指出，國際煤價雖自去年的異常高價回降，但尚未回到過去的價格。大陸水泥市場疫情過後，房地產市場復甦緩慢，大陸整體水泥市場的回暖，反轉尚待觀察，今年仍然保守看待。

今年由於中國大陸多數地區雨水天氣增加，亞泥指出，工程施工受限，且因市場資金短缺導致，房地產領域新開工項目較少，在建項目進展緩慢，導致需求受到影響。

除此之外，亞泥於大陸江西及湖北兩地的營業區域，水泥價格自4月以來持續下行，至今仍處於低檔，出貨量在需求不振下仍在努力增加中。市場估，在「價跌量縮」下，亞泥中國大陸市場第二季的營運應還是衰退的。

信大水泥因在大陸只有南京一個廠，產能小，在當地水泥市場處於低迷下滑的趨勢下，第二季營運的挑戰性比第一季更高。