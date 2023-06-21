第一點：勿忘投保旅平險加強意外保障。

出國旅遊時，多數民眾都會投保海外旅平險，但國內旅遊途中的風險卻經常被忽略。端午連假如要出遠門旅遊數天，建議還是要投保「國內旅平險」為自己在旅行期間的保障和協助。常見的保障範圍包括意外身故或失能、意外醫療、公共運輸意外、急難救助、責任險等。此外，若有搭乘大眾交通工具出遊，難免發生交通延誤的狀況，也可以考慮投保「旅遊不便險」彌補損失，另外，針對行李損失、財物竊盜等也能享有保障，建議依旅遊行程內容去選擇最符合需求的保險商品。

第二點：從事特殊活動加保特定活動險。

值得留意的是，旅平險並無法涵蓋所有旅程中的意外風險，一般旅平險條款中都將自行車、汽車、機車等競賽活動列為不保事項，因此如果在自行車比賽中發生意外受傷，就無法申請理賠。此外，在特定活動過程中，可能會發生中暑、失溫、高山症等各種狀況，是否為外來突發事故，還是歸屬於疾病因素，過去都有許多理賠爭議案例。為避免爭議，建議額外投保特定活動保險，因為此類商品已將因光、溫度、氣壓影響所導致的各類事故列舉進條款，若不幸發生狀況，即可有效轉嫁風險。

廖學茂提醒，雖然保險不能阻止意外發生，但卻可以在風險發生時，獲得一定的補償減少損失。建議平時就應該做好保險規劃，例如：醫療險以及意外險等，這些保障都可以在遭遇意外事故或罹患疾病狀況，透過保險作為後盾，在需要接受治療時，啟動理賠獲取更好的醫療品質，減輕意外事故帶來的損失。

旅遊時，規劃保險和安排行程一樣重要，在端午連假這個與家人和朋友共聚享受旅行的美好時刻，也別忽視保險規劃的重要性。富士達保經提醒，若想獲得最完善的保障，建議可以預留出遊日前至少一至兩周的時間，向專業保險人員諮詢規劃，找到更符合自己需求的保險商品，確保在旅程中獲得最大的保障。