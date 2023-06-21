TOYOTA旗下最為霸氣的旗艦商旅ALPHARD大改款，台灣總代理和泰汽車與日本幾乎無時差同步發表上市，大改款之後的ALPHARD不僅集結新世代霸氣外觀、極致奢華的內裝配備，更換上全新的2.5L Hybrid動力系統，為金字塔尖端客群重新定義更尊榮且舒適的移動體驗，售價315萬元，年度配備僅500台。

全新ALPHARD採用霸氣水箱護罩，並整合LED日行燈與序列式方向燈，全新前視造型更為俐落有力，較長的車身（5010mm）與軸距（3000mm）使整體樣貌展現王者氣度。全新鍍鉻飾條打造懸浮式車頂設計，以及大器的LED頭燈與尾燈相互呼應，結合此次升級的19吋雙色切削鋁圈，行進間吸引眾人目光。

和泰汽車表示，全新的2.5L Hybrid System具備更為充沛的動力表現，其運用VVT-i雙連續可變氣門正時控制系統，以及E-CVT電子控制無段變速系統，讓大改款ALPHARD的最大綜效馬力大幅提升至250ps，同時仍可提供15.5km/l的絕佳油耗表現。此外，搭載TNGA底盤並新增車後V型拉桿，大幅提升整體乘坐穩定性與舒適性。在系統結構上，ALPHARD則採用前麥花臣、後雙A臂的懸吊設定，搭配E-Four 4WD 電子式四輪傳動系統，為頂尖客群提供更優異舒適的乘坐體驗。

ALPHARD車室更有看頭，設計團隊以私人專機理念設計，打造出更為頂級的乘坐體驗，包括全車採用高級皮質和頂尖工藝，第二排座椅新增中央走道，使第三排乘客在進出上更為輕鬆便利，第二排座椅採用電動超長座椅滑軌設計及VIP級的Ottoman腳靠，並同時具備電動調整、加熱、通風等多項功能。除此以外，後座所提供的無線控制面板更讓乘客在享受媲美頭等艙般乘坐感的同時，也能一手輕鬆調整旅程中的各項貼心設定。

為了提供乘客專屬的尊榮體驗，全新ALPHARD升級導入左右獨立式全景天窗，並搭載智慧型四區獨立恆溫空調，配合共64色的高質感環艙氣氛燈，讓乘客可依不同需求營造專屬氛圍。14吋後座影音娛樂系統及全車搭載15具JBL音響，更為乘客打造非凡的視聽娛樂感受。在駕駛中控台設計上，ALPHARD採用12.3吋全彩數位儀錶，多達12種呈現風格使駕駛者隨心切換，加上14吋觸控式主機、HUD抬頭顯示器及線傳式電子排檔，提升整體駕駛艙科技感，移動之間皆可從容駕馭。

ALPHARD標配Toyota Safety Sense 3.0智動駕駛輔助系統，包含ACC主動式車距維持定速系統（全速域/Stop & Go）、PCS預警式防護系統、LTA車道循跡輔助、AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統、RSA速限辨識輔助等系統以外，全車更搭載6具SRS氣囊，提供最嚴密的安全防護，搭載42項主被動安全配備，全方位守護乘駕安全。