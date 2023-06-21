藝人炎亞綸遭抖音男神耀樂指控硬上、偷拍，昨晚雖發布道歉聲明，但仍無法成功止血，今日除了遭撤銷十大傑出青年資格，Uber Eats也撤下炎亞綸代言廣告，證實已經暫停與炎亞綸的廣告活動。

炎亞綸今年3月才接下Uber Eats代言，隨著醜聞曝光後，今日Uber Eats的臉書和IG上已撤下炎亞綸拍攝的宣傳影片，Uber Eats也回應：「Uber Eats 重視社群間的相互尊重和安全。基於近日的紛擾，我們已經暫停與該藝人的廣告活動。」