民眾黨總統候選人、黨主席柯文哲主張重啟服貿，還嗆民進黨不通過兩岸監督條例，引發綠委抨擊，而柯文哲過去也曾支持太陽花學運，許多網友都湧到柯文哲2014年的臉書貼文留言：「協尋反服貿的柯文哲」。民眾黨副秘書長許甫今( 21 日)也貼出一段2013年10月的影片，解釋柯文哲是「一直都是反黑箱，不是反服貿」。

柯文哲2014年3月18日的臉書貼文寫道：「就在昨天，國民黨不顧去年朝野黨團協商『逐條、逐項審查表決』的決議，強行宣布服貿協議『視為已審查』、送交院會存查。國民黨此舉已違反這個國家的人民所珍惜的民主、法治原則。無論你是否贊成、甚至還不了解服貿協議的內容，對於這樣戕害程序正義的行為，都應該大聲地向這個政府表達：你們做錯了。今天，我跟隨公民團體的腳步，在立法院群賢樓旁表達這樣的心聲。這是一個公民的聲音，而這個國家需要傾聽公民的聲音。」

在柯文哲拋出重啟服貿後，許多網友也湧到他2014年的臉書貼文留言：「協尋反服貿的柯文哲」、「協尋2014年的柯文哲」、「改變持續發生」。知名藝人「雞排妹」鄭家純也說：「2023又來朝聖了」。

民眾黨副秘書長許甫今也在臉書貼出一段，2013年10月2日「立院服貿公聽會 柯文哲批搞黑箱」的新聞影片，當時的柯文哲說，「身為第一線醫界臨床的人，我不是反服務貿易協定，我是反黑箱，所以你裡面是甚麼東西，我都不知道，那你就一個包裹『這個你要簽』，到底裡面是甚麼東西，所以本來逐條討論、開放討論，這本來就是必須要的」。

許甫也說，「一直都是反黑箱，不是反服貿，如果重啟服貿是引清兵入關，那ECFA簽署到今天剛好滿十年了，蔡政府完全執政超過七年了，怎麼戀戀不捨繼續服用糖衣毒藥？」

PTT政黑板網友也找到2014年台北市長選前的新聞採訪，時任總統馬英九問柯文哲對服貿與自經區的態度，柯文哲受訪時回應，「我的立場沒有代表任何政黨發言，我本來就沒有反對服貿，我是反對黑箱服貿」，兩岸經貿的好處、利益是「全民共享還是少數權貴分享？」這才是重點，他也強調，「沒有反對服貿，也沒有反對貨貿，而是反對黑箱」