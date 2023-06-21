歷經一個多月，今(21)日台中地檢將「5億高中生案」偵結，配偶夏姓男子未依殺人罪起訴，但夏男被依偽造文書罪嫌起訴，檢方提證明「10樓欄杆留有抓痕及死者DNA」，且賴生體內血液鉀離子濃度正常，而賴生家屬委託律師則表示「這些理由很難令家屬信服」；對此，日前將「黑令旗幟」放在賴生牌位旁的通靈者「六姐」則回應，因判無罪才需無形黑令旗復仇。

有通靈者「六姐」因日前感應賴生吐冤屈，不僅透過管道向賴母轉達，並親自到宜蘭知名東嶽廟東嶽仁聖大帝稟請無形「黑令旗」，並且加賜一面有形黑令旗幟放在賴生的牌位旁，今(21)日台中地檢宣布偵結，夏男殺人罪不起訴，僅依偽造文書罪起訴，通靈者「六姐」對此也做出回應。

據《ETtoday新聞雲》報導，「六姐」聽到消息感到不意外，並表示「正因會判無罪，才需無形的黑令旗復仇」，且「六姐」又召喚賴生，並轉述賴生情緒激動「很生氣，也很擔心媽媽繼承遺產後會有生命安危，希望能顧好媽媽的安全」。

而賴生也透過「六姐」怒喊「有冤報冤，有仇報仇，害死我的人，你們等著，我回來了」；另外，宜蘭東嶽廟廟方人員回應，今日廟內並無其他異狀，東嶽大帝亦無其他指示。

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