52歲男藝人NONO（本名：陳宣裕）在演藝圈多年，近日遭控強壓小模揉胸，試圖將對方底褲扯下，同時解開褲頭磨蹭，對此NONO在19日回應：「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」今（21日）網紅小紅老師開記者會踢爆多起事件，NONO也改變態度發文宣布停止演藝工作深刻反省，而擁有同樣英文綽號的「宅男女神」辜莞允（NONO）社群平台也遭網友湧入。

NONO近日遭指控性侵、性騷擾，他今日宣布停止演藝工作並深刻反省，許多網友仍在貼文底下表達怒火，不過也有網友找錯人，到女藝人辜莞允的社群平台下留言只因她的英文名字是「Nono」，部分網友跑錯留言：「暫停演藝工作，默認了！」、「還是最愛你」、「NoNo那邊留言關了，我只好來這留一下言，既然來了，順便按一下追蹤吧！」、「Nono你喔.....疑？不是你喔，拜拜，哈，你會發現被搜尋度變高」、「Nono你的記憶力怎麼了」、「NONO加油」。

小紅老師今（21日）表示收到近20位受害者的訊息，其中有2位女性被性侵，第1位事發時間在2015年，那時被NONO拖到廁所性侵，「我記得他手毛、腳毛很長，那邊非常大，所以我記得我非常痛」，第二位受害女性於2011年被性侵，當時「他（NONO）還在車上對她強行進入，他還講說只要沒射就不算了，剛才是練習」，還有幾位是指交，受害者除了有私訊截圖還有錄音檔，小紅老師表示發生時間久遠所以NONO覺得沒有證據才打死不認。至於是否要提告，需要集結更多受害者的資訊才能提告，沒有要破壞NONO家庭，也沒有要求償鉅額賠償金，只希望NONO能和受害者們道歉。

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