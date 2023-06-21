根據《台灣民意基金會》最新民調顯示，與上個月數據相比，賴清德的支持度以36.5％穩坐冠軍寶座；而柯文哲支持度則達到29.1％，侯友宜支持度則下滑了7.2個百分點為20.4％。對此，媒體人黃暐瀚今（21）日就在臉書上表示，「侯友宜的亢龍有悔，就是宣布新北市長任期，只做到2024年5月19日」，引發討論。

黃暐瀚21日在臉書上PO出一篇「如果侯友宜，這麼說？」的文章表示，「加上台灣民意基金會民調，已經有五份民調（美麗島、關鍵調查、菱傳媒、TVBS、台灣民意基金會），侯友宜民調『第三』」，黃暐瀚坦言，目前侯友宜的狀況是，「老三確定（五份民調落後）」、「口條落後確定（跟柯文哲一比，慘輸）」、「小雞不安確定（國民黨立委選將人心惶惶）」、「市政負擔確定（土城開槍、板橋餵藥，都會糾纏侯友宜）」，四個確定，奠定了「完蛋，選不贏」的強烈聯想。

黃暐瀚更提到，面對學生詢問，如果下個月國民黨全代會之前，民調繼續當老三，侯友宜，會不會退選？侯友宜當時表示，「打死不退」。黃暐瀚也直言，「說真的，既然連死都不怕了，新北市長還要不要繼續當？算個事嗎？上述四點『慘輸』，侯友宜要追過柯文哲，怕是不容易了」。

黃暐瀚也說，「招式不花俏，內力必須強，郭靖剛學會降龍十八掌的時候，雖然打來打去，就只一招亢龍有悔，但已經讓梁子翁討不到便宜。侯友宜的亢龍有悔，就是宣布新北市長任期，只做到2024年5月19日」，黃暐瀚指出，「如果勝選總統，520就是總統就職日，新北市長不能再幹；如果沒選贏總統，明年520新北市長，也不會再幹，因為接受徵召，承擔後果，沒有退路，才能破釜沉舟」。

最後黃暐瀚更說，「這不是什麼『絕招』，這是已經到敗選邊緣的侯友宜，命懸一線的唯一一招」，當一天和尚，敲一天鐘，侯友宜當一天新北市長，就負一天市長的責任，直到明年5月19日之前，盡心盡力照顧新北市民，並誠懇尋求新北市民的同意。「就看侯友宜跟他的幕僚們，有沒有這種勇氣？有沒有這種承擔？」