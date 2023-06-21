近日演藝圈#MeToo連環爆，男星黃子佼發影片道歉卻牽扯多名藝人，震驚社會，但網路上卻瘋傳「黃子佼認了！怒揭『14名藝人』 曝蕭煌奇其實在裝：他一直看得到」，引起眾人熱議。事實上黃子佼3段影片並未提到蕭煌奇，他本人更心痛摘眼鏡回應，也讓經紀公司氣到喊告。

蕭煌奇過去常常被開玩笑一些「地獄梗」，他一直以來都不太放在心上，直到近日網路上瘋傳黃子佼爆料他裝盲人，標題還寫到「他一直都看得到」，讓不少人笑說他人設崩壞之類；不過，蕭煌奇本人有立刻在底下留言，「這篇是假消息、請撤除喔」。

蕭煌奇摘眼鏡心痛澄清網傳不實謠言，經紀公司更氣得喊告。（圖／摘自臉書、摘自蕭煌奇臉書）

男歌手蕭煌奇。（圖／好莉嗨文創提供）

之後蕭煌奇也在臉書上發文澄清，還曬出他摘下眼鏡的照片，心痛表示，「『眼前的黑不是黑』，黑白不總是分明，鐵證不總是如山，願世人保持良善，身心安頓」；許多粉絲都很不捨蕭煌奇被這樣開玩笑，因為本人已感到困擾就不好笑了。

而蕭煌奇經紀公司也發出律師函，聲明中提到，蕭煌奇近日遭網路爆料，長期偽裝視障人士，「均與客觀事實不符，特此澄清，以正視聽」；還補充說，日後如再有造謠、惡意中傷或不實指控等，蕭煌奇和好莉嗨文創有限公司將依法提告。