柯震東曾獲北影影帝殊榮。（北影提供）

第25屆台北電影節21日發布25周年「非常演員」重磅企劃，豪華九星打頭陣，包括陳以文、柯震東、許瑋甯、王淨、陳柏霖、方郁婷、薛仕凌、劉品言、曾珮瑜，眾星拍攝形象照和全外語影片，希望逐年將優秀的演員介紹給海外觀眾和影視公司，邁向更大的世界舞台。

許瑋甯始終與北影合作密切。（北影提供）

陳柏霖拿過金鐘獎戲劇節目男主角獎。（北影提供）

「非常演員」企劃自去年12月開始籌備，從曾獲金馬獎、金鐘獎及台北電影獎演技獎項的逾百位演員進行初選，第二階段由具有豐富國際合製及影展經驗的7位影人，包含北影總監李亞梅、監製李烈、國際製片葉育萍、李耀華、黃茂昌，以及索尼影業台灣分公司總經理余卜康和導演林書宇，就演技、知名度、外語能力與國際發展潛力等綜合條件，決選出最終「非常演員」名單。

今曝光首波形象照及前導宣傳影片，透過特殊LED背景，結合演員們充滿戲感的神情，讓觀眾感受到九人九色的氣場魅力及無限可能性，6月22日至7月8日影展期間，中山堂入口處將展示形象照大型看板供影迷合照，率先替第25屆台北電影節點亮第一波重量級星光。

台北電影節總監李亞梅表示，近年台灣影視產業努力在提案、製作與銷售上，企圖開發更多國際合製與市場，都忘記演員才是最有機會打頭陣的。她分析：「現在觀眾追日本和韓國的影視作品，不都是從追星開始？以前台灣影視產業最蓬勃的時期，也是藉著許多閃亮明星，帶動作品外銷到全世界。」