德國政治經濟研究智庫創辦人警告，試圖降低對中國大陸的風險（De-Risking China）意即降低對於中國大陸的依賴性「只會導致西方經濟自我毀滅」。她強調，「降低風險」政策將對發起者造成更大損害，而中國大陸反而不會受到太大的影響。

據區塊鏈專業網站bitcoin.com 21日報導，德國席勒研究所（Schiller Institute）的創辦人海爾加（Helga Zepp-LaRouche）在接受《環球時報》（Global Times）專訪中表達了對西方國家試圖降低對中國大陸風險所引發的負面後果的擔憂。

海爾加解釋：「推動『降低風險』的政治家似乎不明白，每一位有能力的工業家和產業人士都知道，當前不可能立即取代與中國大陸的貿易和投資夥伴關係，因為中國大陸提供了非常完善的基礎設施和高水準的勞動力，這在其他國家還需要多年才能建立起來。」

試圖「降低對中國風險」只會導致西方經濟自我毀滅，並威脅到歐洲大陸在世界歷史上的絕對邊緣化。

因此他警告，「降低風險」的政策很可能對其發起者造成比對中國更大的傷害，就像我們已經在（俄羅斯）制裁政策所引發的反效果所看到的那樣。」

在談到G7國家是否能夠推動對付中國大陸的「降低風險」策略時。海爾加認為：「G7國家這樣做只會以犧牲自身經濟為代價。」「今年是《一帶一路》（One Belt One Road）倡議成立10週年，目前有151個國家和30個主要國際組織在該倡議下與中國合作，該倡議已成為世界經濟的重要推動力之一。」

「顯然忽視了他們（G7）當中的一些國家已經是金磚國家（BRICS）的成員，而據報導，另一個國家也已經申請加入金磚國家組織。」金磚國家組織包括巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非。已有超過19個國家要求加入這一經濟區塊或表示有興趣加入。