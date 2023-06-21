竹北市世興段一處營建工地，疑似施作地下水灌水泥漿作業時，偷排未經廢汙水處理的廢水，頭前溪攔水壩附近河川顏色呈現乳白色，縣議員吳旭智向新竹縣環保局陳情，21日派員追查發現偷排情事，已命該建商立刻拆除排放管並將開罰。

縣議員吳旭智20日向新竹縣環保局陳情，指稱頭前溪攔水壩附近河川顏色遭排放乳白廢水，環保局21日派員到場，並依溝渠往上開始追蹤，隨即查獲到竹北市世興段25號一處營建工地，正在進行地下水施作灌水泥漿作業，且發現該處工地下有2支排放管，未經廢汙水處理設施即排放汙水。

環保局人員當場採集水樣本送驗懸浮固體物，並要求建商立刻拆除排放管，以及對建商開立限期改善通知，要求建商提送改善報告相關文件。該建商於21日下午3時30分，檢送改善完成報告至環保局，並將派員清除頭前溪攔水壩內堆積汙泥，回復原有環境。

環保局指出，未經許可放流口排放及檢測結果，將依違反《水汙染防治法》規定告發處分，最高可處新台幣2000萬元以下罰鍰。民眾若有發現環境汙染案件，請立刻撥打陳情專線03-5530060報案，環保局將即刻派員前往查處。