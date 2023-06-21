瀚宇博（5469）目前為嘉聯益第一大股東，持股比率達23.96％，持股張數為133,240張，嘉聯益新任總經理為現任營運長暨資訊主管，同時任職過瀚宇博資訊主管、台灣微軟產品行銷協理。
瀚宇博於2019年入主嘉聯益，今年董事改選中，嘉聯益董事從九席降至七席，並由賴偉珍取代焦佑衡，接任嘉聯益董座一職，2022年嘉聯益營收達147億元，約略與前一年度相當，但營運轉虧為盈，每股稅後純益0.8元。
軟板廠嘉聯益（6153）公告，由營運長暨資訊主管張家豪接任總經理職務，原總經理李華全則退休，相關人事調整已於21日生效。
瀚宇博（5469）目前為嘉聯益第一大股東，持股比率達23.96％，持股張數為133,240張，嘉聯益新任總經理為現任營運長暨資訊主管，同時任職過瀚宇博資訊主管、台灣微軟產品行銷協理。
瀚宇博於2019年入主嘉聯益，今年董事改選中，嘉聯益董事從九席降至七席，並由賴偉珍取代焦佑衡，接任嘉聯益董座一職，2022年嘉聯益營收達147億元，約略與前一年度相當，但營運轉虧為盈，每股稅後純益0.8元。
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