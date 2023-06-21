「抖音男神」耀樂昨20日晚在IG控訴2018年、16歲時遭炎亞綸硬上偷拍不雅影片，最後還外流，讓他一度休學、沉寂。而炎亞綸隨後在臉書發文承認並道歉，士林地檢署表示，涉嫌違反兒少性剝削防制條例等，已於21日主動分案，由婦幼專組檢察官指揮台北市政府警察局婦幼警察隊持續蒐集相關事證，積極依法偵辦。

炎亞綸遭耀樂指控硬上他並且在未獲得同意的情況下偷拍性愛影片，消息曝光後在社群上引發軒然大波，耀樂也於今日召開記者會，解釋相關細節。不過，在記者會開始沒多久，炎亞綸也突然現身，在鏡頭前向耀樂鞠躬道歉，「我要在這裡再一次跟你說對不起，讓你承受了人生中不該承受的事情」，接著再次鞠躬離開現場，而耀樂也情緒激動，到休息室整理情緒後才再度出面繼續說明。

對於炎亞綸的行為，讓陳沂忍不住在社群上發文，表示：「炎亞綸加害人跑到受害人的記者會鞠躬道歉是哪招？」認為此舉有試圖操縱輿論的嫌疑，「對於聲量遠遠不如他弱勢的一方，讓對方被輿論霸凌，無疑是最殘忍的二度傷害。」

此外，陳沂在文中也喊話炎亞綸，指出：「拍攝跟未成年的親密影片就是犯罪，無論對方是否同意，真心要道歉就去跟檢察官自首接受法律制裁吧！」

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