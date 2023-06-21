桃園國中田徑隊在全中運表現亮眼，一口氣奪下6金。其中黃郁庭奪下5金，還越級參加在韓國舉辦的U20亞青賽。（賴佑維攝）

桃園國中田徑隊在全中運表現亮眼，一口氣奪下6金。其中黃郁庭奪下5金，還越級參加在韓國舉辦的U20亞青賽，雖然未能奪牌。黃郁庭表示，未來會持續砥礪自己，期盼不斷突破，並在國際賽事拿下好成績。

桃園國中在全中運國女100公尺、200公尺、400公尺接力、1600公尺接力、男女混合階力、國男鏈球奪下6面金牌，另還有國男100公尺銀牌、200公尺銅牌，成績表現相當亮眼。

黃郁庭說，國小運動會時跑很快，被教練拉去田徑隊，後來越跑越有成就感。參加亞青賽時，雖然沒有跑出亮眼成績，但首次參加國際賽，讓自己學得滿滿經驗。她說，升高中會持續練習，希望高二、高三再參與國際賽，並能突破自己。

在鏈球奪下金牌的簡佑安原本國小是鉛球，國中才學習鏈球，但成績屢有突破，他在大小比賽奪下獎項，國中時拿下金牌已有7面。更在全中運以63米39打破大會紀錄，未來期盼高中也能繼續打破紀錄。

男女混合奪金的林家樂則是在國小被教練發現，因為喜歡田徑，自己也發現跑很快。他說，從比賽找到成就感，就有練習的動力。奪金成員之一的呂宗翰，原本沒有想加入田徑隊，但教練不斷勸說，開啟他田徑之路。

在國女400接力、1600接力奪金的吳玉文在體育課被老師發現有天份而加入田徑隊，她說，成就感讓她努力不懈。400公尺奪金的黃品潔也同樣認為跑步的時候會有成就感，讓她想要一直跑下去。

陳宇婕則是在400接力、1600接力、混合接力奪下金牌。她說，因為對體育有興趣而加入田徑隊，甚至妹妹也是看到自己練習才加入。她也提到，成績一直無法進步時，也是教練、學妹鼓勵，才調整好心態。潘佳馨獲得1600接力金牌，並在跨欄奪得第8，她說，高中後目標是跨欄，雖然個子不高，但期盼用協調性彌補。

校長蘇品如、教練游文龍表示，田徑隊比賽需要住宿、交通費用，對學校來說負擔不小，幸運的是教育局盡量提供補助。有足夠的經費，就能盡量參加比賽，學校這幾年也有不錯的成績。