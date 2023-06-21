簡孝儀則穿越時空扮演部落公主莎瓦祖佳揚。（華映提供）

電影《溟溟》由新銳導演陳子揚編導，大膽啟用新人創作歌手葉穎與簡孝儀，獻出大銀幕初體驗，也邀請葉穎擔任電影配樂與主題曲創作。片中葉穎飾演的Pluto是莫子儀天文學課堂上充滿神秘感的女學生，也會在歌廳駐唱，帶著空靈的氣質。

葉穎分享自己與角色相似的地方，是她也經常有鮮明的夢境，對比較神秘的東西或者是天文類的學問很有興趣，另她自爆其實原本跟福地祐介有比較激情的戲份，對於較赤裸的演出有些擔心，後來發現自己把「葉穎」的心情放得太大了，但應該要以角色「Pluto」的身份來成就演出，因此放下內心的糾結完成拍攝。

葉穎是位創作型歌手，為《溟溟》獻出許多初體驗，這是她首次擔任電影配樂，聊到電影主題曲〈愛咿Aye〉，葉穎表示因為名稱《溟溟》讓她直覺主題圍繞著「水」，所以音樂走向帶著氤氳潮濕、流動的感覺，特別加入部落古謠，因為古謠歌頌的內容「我們該怎麼辦，生命要去到哪裡？」與電影相呼應。

《溟溟》電影中飾演日據時期部落公主的演員，是首次參與電影演出的簡孝儀，她對表演有興趣，主動報名參與試鏡，在沒有任何演出經驗下獲得機會，讓她從興奮、緊張，再到不知所措，很開心有機會能做一直嚮往的事情，靠著導演及表演指導鄧九雲對戲劇的引導，才真正穩定心情努力完成拍攝。