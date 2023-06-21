苗栗三義舊山線鐵道自行車為迎接第200萬遊客，與日本輕井澤觀光協會互惠交流，舉辦幸運搭乘活動，21日幸運開出得獎者，送出機票、住宿券等獎品。
三義鄉舊山線是苗栗重要的文化資產，苗栗縣府2019年7月活化停駛逾20年的舊山線鐵道，並與祺峰休閒事業公司，推動全台首創的舊山線鐵道自行車。
為迎接第200萬遊客，與日本輕井澤觀光協會互惠交流，舉辦幸運搭乘活動，自搭乘人數達第190萬人次開始，每2萬人抽獎1次，直到200萬人次。
今天抽出第200萬人次幸運兒，獲得價值6萬元的桃園東京雙人來回華航機票、日本log亭小木屋住宿及日本信濃鐵道觀光列車六文乘車卷。該位獲獎得婦女說，今天跟家人是來苗栗遊玩，剛好補位搭乘鐵道自行車，沒想到就這樣獲獎，讓她非常開心。
祺峰休閒事業公司董事長游志勇表示，舊山線鐵道自行車為全國首創，希望透過活動將鐵道文化推廣出去，同時把苗栗行銷國際，提升在地觀光發展。
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