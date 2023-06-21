鵜鶘狀元前鋒錫安威廉森（Zion Williamson）最近負面新聞纏身，被傳出有可能被鵜鶘做為交易籌碼。兩位名人堂球星為了此事有小小的爭辯，賈奈特（Kevin Garnett）稱讚威廉森是這個世代的頂尖好手，但是「真理」皮爾斯（Paul Pierce）卻覺得威廉森沒有那麼強。賈奈特回答：「你是他X的瘋了才會覺得他不強。」

賈奈特在自己的節目分析，威廉森和我們一樣都是人類，你要一個成長中的年輕人不犯錯是不可能的。如果大家對恩比德（Joel Embiid）、阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）那麼有耐心，為何不能對當代的奇才威廉森寬容一些。賈奈特說：「你們誰看過一個285磅的傢伙這麼具有爆發力？」

皮爾斯提出反對意見：「我不覺得威廉森是個不世出的奇才。」他舉出坎普（Shawn Kemp ）、巴克利（Charles Barkley）也是強悍的怪物。賈奈特說：「我沒說他們不具爆發力，只是不如威廉森這麼強。」皮爾斯說：「你覺得坎普的體能會輸給威廉森？」賈奈特說：「我說的是爆發力。」皮爾斯說：「那不就是一樣的東西？」賈奈特說：「坎普只會在一些老傢伙頭上灌籃，但是現在沒有誰可以擋得住威廉森。」

阿提托康波在聯盟前兩季的表現並不突出（首季場均6.8分），進入聯盟第4年才獲選最佳進步獎。恩比德在選秀之後受傷連續報銷兩個球季，今年證明他也是MVP等級的人物。如今威廉森同樣是因傷缺陣太多，還沒有足夠的表現機會。