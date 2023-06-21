大陸039C柴電潛艇有6具魚雷發射管，還可以發射反艦導彈及高超音速導彈。039C柴電潛艇最近頻繁參加多項軍事活動，包括2022年8月反制時任美國眾議院議長的裴洛西訪台的圍台軍演。前海軍艦長呂禮詩表示，039C柴電潛艦有匿蹤裝置，位置應該在象山港或者是大榭島，離台灣非常近。

呂禮詩21日在《風向龍鳳配》節目中表示，去年美國眾議院議長裴洛西訪台時，039C柴電潛艦有在台灣附近活動，應該是在台灣東部海域。039C柴電潛艦特點是有帆罩，跟瑞典A-26潛艦有異曲同工之妙，瑞典A-26潛艦也有帆罩構型，功能是聲納的折射，就是匿蹤裝置。

呂禮詩接著指出，039C柴電潛艦的位置，應該是在象山港或者是大榭島，都是在浙江境內，其實離台灣非常近；因此在台灣東部海域出現的不是核動力潛艦，而是柴電潛艦。而最近看到的4月初國防部所釋出的相關情資，有非常多的運-8反潛機或是卡-28反潛直升機，在台灣西南空域及東南空域活動。

呂禮詩點出，台灣有4艘潛艦，實際有作戰能力的是海龍、海虎，可是有1艘正在進行性能提升，所以實際上可以運作的只有1艘。