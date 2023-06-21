陳婉若（後排左三）統籌的「黑曜精靈」各個實力堅強，依沛（前排左起）、名慧、張瑄、采婕、紫嫣（後排左起）、Emma、力安、雨璇、郭郭。（資料照片）

黃子佼時隔20年再跟製作人詹仁雄合作，在女團選秀節目《未來少女》擔任少女主理人，他近期被爆10年前強吻、誘拍裸照等性騷擾風波，自錄影片失控暴走，想不開在住家自殘。經紀人昨（20日）以「因黃子佼身體因素，不再參與接下來的節目錄製」。女團PER6IX的申力安、李紫嫣今（21日）受訪，聽到黃子佼確定退出節目，皆表示震驚

申力安、李紫嫣在《未來少女》以「黑曜精靈」團名參賽，日前與黃子佼一起錄製節目，她們回憶當天的錄影經過，表示黃子佼針對節目、參賽者們做了很多功課，「他以導師的身分教導我們站在舞台上的觀念，雖然我們相處的時間不多，但他真的給了我們很多很棒的評價」。

申力安說，希望黃子佼可以整理好自己的心情，「他現在是一個最混亂的狀態，希望他能好好沉殿。對於他退出的選擇，我們都會給予尊重。」李紫嫣也說，不管現在還是未來，一定會謹記黃子佼給她們的建議。

2人表示沒遇過性騷擾，李紫嫣更自嘲「連要找我談戀愛的人都沒有」，申力安透露最近有收到想買她「原味鞋」的怪粉絲，但她選擇無視、不回應。申力安鼓勵被騷擾的人要替自己勇敢發聲，「很多人會覺得害怕、丟臉、不想讓別人知道，但發生這種事根本不是你的錯，不需要反省自己做錯什麼。勇敢地跟信任的人尋求幫助，把心結解開，不然那很可能會成為包圍你一生的陰影。」

李紫嫣也說，很多人會檢討受害者，說女生就是要好好保護自己、不要穿太少，但最重要的是，無論男女都應該要有不能傷害別人的教育觀念。

「黑曜精靈」為伊林娛樂副董事長陳婉若跟威剛科技董事長陳立白共同攜手打造的參賽女團組合，成員為依沛、名慧、張瑄、采婕、紫嫣、Emma、力安、雨璇、郭郭9人，在《未來少女》中力拚勝出。《未來少女》8月4日起，每周五晚間10點在中視播出。

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