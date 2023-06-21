近期「#MeToo」風波延燒至演藝圈，舉凡許傑輝、宥勝、黃子佼、NONO等明星都遭控有「伸狼爪」的舉動。其中，黃子佼在社群上認了有「性騷」行為，但也一連點出多位藝人不為人知的內幕，一時引發社群討論。被稱有「染毒」嫌疑的小S，其風波更延燒至家人身上，不少網友湧入大女兒許曦文(Elly)的社群中，紛紛留言抨擊。

黃子佼日前在社群上爆料，稱大小S有「染毒」嫌疑。對此，小S也在社群上曬出聲明，反駁黃子佼的說法，不過網友們看似並不買單小S的聲明，相關討論聲浪仍不見有平息的苗頭，其風波更延燒至小S的家人身上。

小S大女兒許曦文平時喜愛在社群上和粉絲們分享生活大小事。然而，其在月初時發布的最新貼文中，可見到有不少網友紛紛留言寫下：「怎麼能吸毒，沒想到私下生活這麼亂」、「要不要代替媽媽出來道歉」、「你媽平時是怎麼教育你們的。」等抨擊字句。

對此，許曦文截至目前並未有任何回應，也未有限制留言帳號，關閉留言等舉動。不過，相關留言讓粉絲看了不免感到心疼，許多人也紛紛在留言區中聲援她，表示：「有證據可以去檢舉，群眾會感謝你為民除害，但是請問你對一個孩子惡語相向是什麼意思？」、「人的事情大人自己解決，不要被影響欸！你很棒！加油！」、「有素質一點好嗎。」

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