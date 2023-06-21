總統府今天發布官員任免訊息，行政院政務委員李永得免職，行政院發言人林子倫21日證實，李永得日前已向院長陳建仁提出辭呈，將接任中央通訊社董事長一職。陳建仁感謝李永得在文化、客家及社會創新政策上的大力協助與貢獻，擔任政委期間更致力協調各部會，相關政務也已獲得階段性成果。

中央社現任董事長與社長任期到今年6月30日為止，董事長為作家劉克襄因已擔任兩屆6年，之前傳出可能安排出任新聞事業基金會董事，新現董事長將由前文化部長、現任行政院政務委員李永得接任，而今日總統府也發布免職訊息，行政院隨後證實李永得將接任中央社董事長。

林子倫表示，李永得過去曾任自立晚報總編輯及公共電視總經理，媒體經驗豐富且專業，接任中央通訊社董事長一職適才適所，陳建仁除予以准辭，也期勉李永得持續發揮媒體專才，精進中央通訊社的各項任務目標，共同打造台灣成為更加堅韌與溫暖的國家。