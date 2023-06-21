抖音男網紅昨(20日)發長文踢爆知名藝人炎亞綸強迫發生親密行為、拍攝不雅片，以致後來相關畫面在網路上瘋傳，對此，炎亞綸繼昨晚發文道歉，今日也直奔記者會現場，並全盤否認指控，引來PTT網友質疑公關操作十分高明，並分析2個暗黑動機，直呼：「二度傷害欸。」

今日午間記者會才剛開始，穿著白衣的炎亞綸無預警現身並多次鞠躬道歉，告訴對方：「今天是你的記者會，我把時間留給你慢慢說」，同時透露有問題的話，可以聯繫他便離去，讓對方一度趴桌落淚，離場10分鐘調適心情，才繼續爆料。

炎亞綸突然在記者會鞠躬道歉。(圖/中時資料照)

這一連串的動作讓PTT許多網友看不下去，紛紛熱議：「公關公司超猛，一定安全下莊」、「表面道歉，實則警告」、「這只會在戲劇出現的大場面」、「主動拿麥克風，是你主場喔」、「有夠故意的，超噁，故意轉移焦點」、「當然是趁對方說出更多內幕前先給壓力，然後又塑造到場致歉的人設。」

抖音網紅表示16歲時隻身到台北打拼，認識了炎亞綸，未料2018年到橫店拍戲時，被迫與炎亞綸發生親密行為，至於私密片這部分，則表示已明確拒絕拍攝，對方也給予承諾，未料2018年發生週刊事件，戳破炎亞綸的說詞，對此，士林檢查署今日主動分案，表示炎亞綸被爆料的行為涉嫌違反《兒少性剝削防制條例》，已由婦幼專組檢察官指揮台北警察局婦幼警察隊蒐集相關事證偵辦。

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