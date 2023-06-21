桃園市新屋濱海植物園去年2月起施作第2期改善工程，整修包括步道、座椅、廁所等項目，更進行濱海植物撫育與補植，今年6月20日重新開放。（海管處提供／蔡明亘桃園傳真）

新屋濱海植物園以最少人為干擾及建物方式建置，且無人造光源，避免干擾夜行性動物棲息。（海管處提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋濱海植物園位於歇業多年的永安雪森林遊憩區，占地約6公頃，市府活化改造為桃園首座濱海植物園，2020年啟用，桃園市海岸管理工程處規畫2階段工程改善環境，去年2月起施作第2階段，經歷約1年半整修，終於在6月20日重新開園，未來將結合周邊景點，促進永安沿岸觀光發展。

永安雪森林遊憩區歇業後封閉已久，漸成為各種動植物棲息場所，海管處接管後，經1年生態調查發現，園內動植物種類高達250種，包括濱海植物木麻黃、黃槿、原生種武靴藤，哺乳動物赤腹松鼠、臭鼬，保育鳥類黑翅鳶、大冠鷲與小燕鷗等，具有森林遊樂、生態保育與環境教育等價值。

海管處表示，2019年投入第1期經費約300萬元，以低強度生態工法改造，完成入口意象及預鑄式景觀廁所，提供遊客基本設施需求。去年投入第2期經費約1400萬元，於去年2至9月施作，整修項目包括將原始步道改為海廢再利用的漂流木屑步道，總長520公尺，另增設休憩座椅、非固定式廁所3座與工具間1座，修建既有廣場及植栽綠化，完工後補植、撫育濱海植物，6月整理環境後再度開放。

海管處說明，新屋濱海植物園具教育、保育、研究及休憩等功能，園區以最少人為干擾及建物方式建置，且無人造光源，避免干擾夜行性動物棲息，未來將持續朝向森林遊憩、環境教育、生態保育等方向多元發展。

海管處也提到，因植物園鄰近永安漁港、後湖溪、海螺園區及青年體驗園區，且位於新屋海洋客家休閒農業區內，可結合周邊景點帶動生態旅遊、增加就業機會活絡經濟，吸引觀光人潮，促進永安沿岸觀光遊憩均衡發展。