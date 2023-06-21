由亞果遊艇集團、台灣帆船聯盟（TSL ,Taiwan Sailing League）共同主辦，台鋼集團冠名贊助的2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽，10月28日至29日一連二天，將在高雄、台南兩地舉辦，亞果董事長侯佑霖、高雄市長陳其邁、海委會管碧玲主委、立委賴瑞隆、許智傑、以及高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿、總經理蘇志勳、中華民國帆船協會詹正峰副理事長等政商重量級人物，在21日開始報名的第一天，共同號召全國熱愛帆船運動的好手及企業共同參與。

台灣帆船聯盟發起人、亞果集團董事長侯佑霖表示，國人對帆船比賽相對陌生，但，只要透過比賽，了解和體驗之後，就會發現沒有那麼困難。

他說，繞標賽比的是技巧，長航賽比的是冒險犯難的團隊精神，台灣環海1,200公里，台灣帆船聯盟（TSL）的目標，是要辦理國際帆船環台賽，終極目標是從高雄出發，繞台灣一圈回到高雄，可以超過世界上最有名的雪梨到荷巴特1,080公里的比賽，參賽者的紀錄是一天又8小時完賽。

侯佑霖指出，台灣有如此優越的海洋資源，如果明年在高雄市長陳其邁的支持下，可以舉辦這項國際帆船賽，對台灣能見度的提高，必然有很大的幫助，可以讓國際好手都來台灣參加比賽。

他說，期望未來可以支持職業帆船運動，讓明年順利舉辦國際賽，台灣天然氣候有助於帆船運動，風大跑起來更精彩，今年是第二屆台鋼集團TSG帆船賽，也是一個新的開始。

侯佑霖表示，高雄市政府剛蓋好一個漂亮的帆船碼頭，假以時日，未來帆船和遊艇會更普級，越來越走向中產階級，海委會管碧玲主委今天親自蒞臨，也希望政府更加支持民間業者，讓活動一年比一年好，一年比一年盛大。

亞果表示，這次的2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽，總獎金高達新台幣175萬元，10月28日至29日一連二天，將在高雄、台南兩地舉辦。28日上午9點從高雄愛河灣亞果遊艇碼頭出發，前往西部海岸海域舉辦帆船繞標賽。當晚在合作指定飯店高雄福容飯店住宿後，29日一早進行高雄愛河灣到台南安平的西海岸長航賽。這項賽事，去年總共有13組企業報名參加，是台灣史上首場帆船長航賽事，將以往只能在國外看到的帆船賽事，呈現在台灣海域上十分難得。

亞果說，這次的比賽，也吸引一向熱心運動賽事的台鋼集團共同合作，台鋼集團是國內第一個涵蓋四大產業與12大領域的綜合型集團，橫跨的產業有鋼鐵、網通、化學綠能與健康運動等四大領域。

同時，台鋼集團在運動推行上不餘遺力，實際付諸行動，在運動方面是國內第一個擁有「台鋼足球」、「台鋼獵鷹」與「台鋼雄鷹」三支球隊，集足球、籃球與棒球於一身的集團，在在顯示，台鋼集團對於運動產業的看重與投入，去年在第一場賽事，也特別集合不同事業部主管，組成台鋼帆船隊參加，真正展現TSL精神的絕佳展現！

亞果說，2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽，除了感謝台鋼集團冠名贊助，也對娘家「熬雞精」、防曬機能品牌服飾-UV100、保創科技、創甡生技、高雄福容飯店等各界企業的熱情支持，表達感謝之意，共同推動這項優質的海上運動競賽。