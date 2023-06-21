向來是「豪宅一哥」宏盛（2534）董事長林新欽今（21）日在主持股東會後談到，由於政策和大環境的改變，加上營建成本居高不下，未來宏盛推出新案都傾向在掌握成本之後，再採先建後售，另外並加碼布局「只租不售」的收益型商用不動產，目前台北市南港玉成段案將興建頂級辦公大樓，會採出租模式經營，以享有長期穩定的租金收益。

今天宏盛股東會，承認去年度財報，在總銷達40億元的台北市中山區「帝璽」完工交屋，及新北市淡海新市鎮的幾筆餘屋順利去化的貢獻下，合併營收達69.68億元，改寫歷史次高紀錄，稅後純益19.65億元，EPS達4.15元，刷新歷年第三高紀錄。

宏盛股東會也承認盈餘分配案，每股配發現金股利1.75元，優於前一年度的1.2元，締造歷年第四大手筆紀錄。

依今日收盤價22.65元計，現金殖利率達7.72％。

林新欽表示，目前宏盛手中有幾筆雙北市的新案，正在進行中。其中南港玉成段案，是宏盛與宏泰人壽等幾個地主合作興建，宏盛持有土地佔三分之一，未來會規畫為頂級辦公大樓，目前傾向採先行出租，因為不動產也不好賣。

林新欽表示，至於北投石牌案，也是參與地主的合建分售案，共三大棟，將來還是會出售，目前還在細部規畫中。

近年平均地權條例修正案持續修法，加上央行限貸令一波波祭出，房市相關政策已明顯緊縮，對於宏盛布局豪宅的市場，林新欽表示，目前「宏盛帝寶」只剩下2戶及停車場，不過現階段豪宅目前在市場上，比較不需要，主要是因為政策上對於貸款成數已有所限制，不過還是要看土地條件。

林新欽表示，宏盛最近手中籌備推出的幾筆新案，已經走向較小坪數來規畫，主要是因為配合市場需求。像台北市中山區剛公開的「宏盛淬白」，以及新北市汐止籌備中的「宏盛心」，尚未公開銷售。

宏盛建設財務經理陳育德表示，宏盛今年業績來源，主要是先建後售案「宏盛心」；至於原本預計今年底會完工交屋的「宏盛心中央」，由於缺工因素，可能遞延到2024年完工挹注；另外淡海新市鎮的幾筆新案，餘屋已非常少，其中「宏盛水悅」則還有80~90戶；另外「宏盛國際金融中心」「捷四」捷運聯開辦公大樓，出租率已高達98％，每年長期穩定提供2億多元的租金收益，這些都是今年業績的主要來源。