五大銀行5月新承做放款加權平均利率1.861％，其中，最受市場關注的新增購屋貸款，金額逆勢成長至624.81億元，創今年以來新高，月增156.67億元，而利率則再上升至2.101％，前高為2008年12月金融海嘯時期的2.523％。台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀等五大銀行，合計房貸放款市占約近4成，一向是觀察房貸市場的風向球。

央行官員說明，金額上升主因5月工作天數較4月增加6天，承辦貸款案件增加不少，若從六都建物買賣移轉棟數來看，5月較4月大增33.7％，房屋移轉後，也會影響購物貸款增額。

觀察房市價量變化，整體呈現「量縮價緩漲」。5月六都移轉棟數年減幅則為6.35％，又以台北市年減16.79％最大，其次為台南市減幅達12.58％：六都前五月合計年減幅達21.38％。再就房價變動方面，根據信義房屋的房價指數（中古屋），5月雙北市合計年增幅放緩至0.81％，整體來看房價漲幅維持走緩趨勢。

至於6月央行未再升息，這波房貸利率揚升是否已到頂。官員指出，多數銀行指數型房貸採月指標利率，因此大多在升息後，也就是4月反映利率變化，少數在5月調升；而6月未再升息，後續不會受到升息幅度影響，這點是明確的，但仍會受個案條件影響，利率仍會在區間起伏。

另，央行6月祭出第五波選擇性信用管制對房市影響，官員認為，房市成交量受到影響因素很多，目前市場看起來都是保守觀望，加上總體經濟影響，下半年景氣預期會回溫，也將影響到民眾購屋慾望、需求是否拉抬等，目前很難直接說央行新管制，就會直接把交易量打下來。

其他放款方面，官員指出，本月僅資本支出貸款金額呈現下滑，月減56.08億元，主因銀行承作企業大額資本支出放緩，也多少反映出口衰退影響到投資資金需求；而周轉金貸款月增1,403億元，則是因前三年所得稅申報期間為兩個月，今年回歸正常，5月因應繳稅需求，週轉金需求因而提高。