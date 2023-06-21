中華電信宣布投資台劇《化外之醫》今(21)日舉行角色發布會，與公共電視、瀚草文創聯合打造2024年旗艦影集！發表會由王牌製作人湯昇榮率領北影影后張鈞甯、越南影帝連炳發與知名演員楊一展、許安植、夏騰宏等劇中要角出席，現場星光熠熠。

《化外之醫》全劇共10集，故事揭露隱身在台打黑工的外籍醫師因醫療爭議被迫逃亡，於法律與人性間掙扎的困境，挑戰華語劇集全新題材，製作團隊並遠赴越南拍攝同時結合菲、馬、泰、印籍演員，頂級製作規格，值得劇迷期待！

代表出席的中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財表示，中華電信再度攜手公視並首度與瀚草文創合作，融合移工、醫療、犯罪等元素，共同打造具普世情感的社會寫實劇《化外之醫》。期盼這部跨國拍攝的高質感大戲，能夠為國內影視產業再創跨國合作的成功典範。

中華電信MOD、Hami Video作為國內代表性的影視娛樂平台，以支持本土影視產業發展為己任，長期積極投入多部原創電影及戲劇製作，助攻台灣影視軟實力更上層樓！繼投資刷新收視紀錄的公視時代生活劇《牛車來去》後，再次與公視合作結盟曾推出《模仿犯》、《茶金》等膾炙人口好戲的瀚草文創，三強攜手推出2024年旗艦影集《化外之醫》，結合金鐘、金馬製作團隊以及國際華麗卡司，以頂級規格打造質感大戲，持續為觀眾提供影視內容饗宴。