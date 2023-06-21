德國《畫報》（Bild）計劃用人工智能（AI）取代一系列編輯工作。據英國《衛報》報導，這是《畫報》削減1億歐元（約新台幣33.8億元）成本計劃的一部分。德國報業集團斯普林格（Axel Springer）在發給員工的電子郵件中說，有些可由AI或自動化流程執行的工作，《畫報》很遺憾將與負責該部分工作的同事分道揚鑣。

創刊70年的老牌媒體《畫報》是歐洲最暢銷的報紙。《畫報》的競爭對手、德國媒體《法蘭克福廣訊報》報導，這封電子郵件稱，一些「編輯、印刷製作人員、文字編輯、校對員和圖片編輯的工作，將不復存在」；該報還沒有估算AI最終可能導致多少工作崗位流失。

今年2月，斯普林格執行長杜普納（Mathias Doepfner）宣布，該出版商將成為一家「純數位媒體公司」。他說，ChatGPT等AI工具可以「使獨立新聞業比以往任何時候都更好，或者取代它」。他預測AI很快就會比人類記者更好地「彙總信息」，並稱只有創造「最好的原創內容」，例如調查性新聞和原創評論的出版商才能生存。

ChatGPT等AI工具可根據用戶輸入的提示，生成高複雜的文本，包括論文、求職信、詩歌和小說作品，但需要注意的是，它的答案有時不準確，甚至是捏造的。

斯普林格集團並不是第一個關注AI的新聞出版商。美國新聞網站BuzzFeed今年宣布，計劃利用人AI「增強」內容和在線猜謎遊戲，而英國的《每日鏡報》和《每日快報》也在探索使用AI。