全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，每塊石材造價不菲，圖案宛如一座城市的空照圖。（鄧博仁攝）
全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，每塊石材造價不菲，圖案宛如一座城市的空照圖。（鄧博仁攝）
全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，每塊石材造價不菲，圖案宛如一座城市的空照圖。（鄧博仁攝）
全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，每塊石材造價不菲，圖案宛如一座城市的空照圖。（鄧博仁攝）
全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，慕尚美學館執行長吳軒旻（見圖）指出，奢石是來自大地的藝術、宛如上帝的畫布落在石材上。圖中背景為美學館中最引人矚目的頂級奢石「Sodalite」，是自然界中極為罕見的深藍色石種。（鄧博仁攝）
全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，慕尚美學館執行長吳軒旻（見圖）指出，奢石是來自大地的藝術、宛如上帝的畫布落在石材上。圖中背景為美學館中最引人矚目的頂級奢石「Sodalite」，是自然界中極為罕見的深藍色石種。（鄧博仁攝）
全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，每塊石材造價不菲，圖案宛如一座城市的空照圖。（鄧博仁攝）
全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，每塊石材造價不菲，圖案宛如一座城市的空照圖。（鄧博仁攝）
全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，每塊石材造價不菲，圖案宛如克林姆的畫作。（鄧博仁攝）
全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，每塊石材造價不菲，圖案宛如克林姆的畫作。（鄧博仁攝）
全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，每塊石材造價不菲，圖案宛如東方的山水畫作。（鄧博仁攝）
全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，每塊石材造價不菲，圖案宛如東方的山水畫作。（鄧博仁攝）
全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，每塊石材造價不菲，圖案宛如一幅抽象銀河星空畫作。圖為美學館中最引人矚目的頂級奢石「Sodalite」，是自然界中極為罕見的深藍色石種。（鄧博仁攝）
全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，每塊石材造價不菲，圖案宛如一幅抽象銀河星空畫作。圖為美學館中最引人矚目的頂級奢石「Sodalite」，是自然界中極為罕見的深藍色石種。（鄧博仁攝）
全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，「ss space space」藝廊也進駐「M Museo慕尚石材美學館」，負責該館展覽的共同創辦人吳依宣表示，「ss space space」是慕尚石材美學館的衍生性創作空間。（鄧博仁攝）
全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，「ss space space」藝廊也進駐「M Museo慕尚石材美學館」，負責該館展覽的共同創辦人吳依宣表示，「ss space space」是慕尚石材美學館的衍生性創作空間。（鄧博仁攝）
全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，「ss space space」藝廊也進駐「M Museo慕尚石材美學館」，負責該館展覽的共同創辦人吳依宣表示，「ss space space」是慕尚石材美學館的衍生性創作空間，首檔由吳依宣（右）、曾彥翔擔任共同策展人。（鄧博仁攝）
全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，「ss space space」藝廊也進駐「M Museo慕尚石材美學館」，負責該館展覽的共同創辦人吳依宣表示，「ss space space」是慕尚石材美學館的衍生性創作空間，首檔由吳依宣（右）、曾彥翔擔任共同策展人。（鄧博仁攝）
全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，「ss space space」藝廊也進駐「M Museo慕尚石材美學館」，開幕首展以「移動的隱喻：一個空間的生成」為題，展覽匯聚國內外藝術家謝淑妮、鄭丞媛、王慶蘋及彭禹慈作品展出。（鄧博仁攝）
全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，「ss space space」藝廊也進駐「M Museo慕尚石材美學館」，開幕首展以「移動的隱喻：一個空間的生成」為題，展覽匯聚國內外藝術家謝淑妮、鄭丞媛、王慶蘋及彭禹慈作品展出。（鄧博仁攝）
全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，「ss space space」藝廊也進駐「M Museo慕尚石材美學館」，藝廊同時開闢一個書局，展售多位藝術家的手工書籍。（鄧博仁攝）
全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，「ss space space」藝廊也進駐「M Museo慕尚石材美學館」，藝廊同時開闢一個書局，展售多位藝術家的手工書籍。（鄧博仁攝）

全台第一家標榜美術館等級的「M Museo慕尚石材美學館」20日開幕，特別請來華人設計教父包益民跨刀CI形象設計，讓500坪商業空間的質感大大提升，正宛如一座美術館。

包益民表示，看見這些來自世界、全球的大理石藝術品，就好像是在欣賞來自世界各國歷史悠久的藝術珍藏一樣，當這些美麗的大理石像是大畫布展現在你面前時，你會發現這些價值不菲的藝術大理石有其難以言喻的能量。同時「ss space space」藝廊也進駐「M Museo慕尚石材美學館」，成了八里新地標。

慕尚美學館執行長吳軒旻表示，慕尚美學館館內奢石展品達數百件，大致可以分為「Arts 藝術」、「Classic 經典」、「Modern現代」、「Luxury 奢華」等四大類，依照消費者的品味與需求來提供給大家在居家或商設空間使用。其中最引人矚目的頂級奢石「Sodalite」，是自然界中極為罕見的深藍色石種，直到1891年加拿大的安大略湖區才挖掘出高品質的藍寶石礦藏，當時英國皇室公主Margaret到訪北美洲，特別以此石材來裝修皇家住宅Marlborough House，因此Sodalite又被稱為「公主藍」，更凸顯出其珍貴不菲之身價，原石運輸遠渡大西洋到義大利後以精湛工藝加工成大板，可說是台灣有史以來進口單價最高的石材大板，在天然石材的國際市場上，公認非常知名且最為昂貴的頂級奢石。

「ss space space」藝廊也進駐「M Museo慕尚石材美學館」，負責該館展覽的共同創辦人吳依宣表示，「ss space space」是慕尚石材美學館的衍生性創作空間，首檔由吳依宣、曾彥翔擔任共同策展人，以「移動的隱喻：一個空間的生成」為題，展覽匯聚國內外藝術家謝淑妮、鄭丞媛、王慶蘋及彭禹慈作品展出。

四位藝術家皆透過各自的創作在眾多差異的事物之中，共同探索物質、身體、精神和時空維度轉移的可能，並從中描述事物如何透過「移動」與他者交織並產生張力，進而在此動態的互動過程中發展出新的敘事。期待透過他們作品的相互對話與敘事，邀請觀者向著作品所隱喻的空間前行，一步步前往意義構築的場域，並在流動的過程中重塑對世界的理解。藝廊每檔規畫為三個月，藝廊的進駐展出，搶搭八里一日遊，成為觀光藝術新地標。

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