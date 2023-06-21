全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，每塊石材造價不菲，圖案宛如一座城市的空照圖。（鄧博仁攝）

全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，每塊石材造價不菲，圖案宛如一座城市的空照圖。（鄧博仁攝）

全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，慕尚美學館執行長吳軒旻（見圖）指出，奢石是來自大地的藝術、宛如上帝的畫布落在石材上。圖中背景為美學館中最引人矚目的頂級奢石「Sodalite」，是自然界中極為罕見的深藍色石種。（鄧博仁攝）

全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，每塊石材造價不菲，圖案宛如一座城市的空照圖。（鄧博仁攝）

全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，每塊石材造價不菲，圖案宛如克林姆的畫作。（鄧博仁攝）

全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，每塊石材造價不菲，圖案宛如東方的山水畫作。（鄧博仁攝）

全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，每塊石材造價不菲，圖案宛如一幅抽象銀河星空畫作。圖為美學館中最引人矚目的頂級奢石「Sodalite」，是自然界中極為罕見的深藍色石種。（鄧博仁攝）

全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，「ss space space」藝廊也進駐「M Museo慕尚石材美學館」，負責該館展覽的共同創辦人吳依宣表示，「ss space space」是慕尚石材美學館的衍生性創作空間。（鄧博仁攝）

全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，「ss space space」藝廊也進駐「M Museo慕尚石材美學館」，負責該館展覽的共同創辦人吳依宣表示，「ss space space」是慕尚石材美學館的衍生性創作空間，首檔由吳依宣（右）、曾彥翔擔任共同策展人。（鄧博仁攝）

全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，「ss space space」藝廊也進駐「M Museo慕尚石材美學館」，開幕首展以「移動的隱喻：一個空間的生成」為題，展覽匯聚國內外藝術家謝淑妮、鄭丞媛、王慶蘋及彭禹慈作品展出。（鄧博仁攝）

全台第一家奢石美學館《M Museo》於新北市八里盛大開幕，「ss space space」藝廊也進駐「M Museo慕尚石材美學館」，藝廊同時開闢一個書局，展售多位藝術家的手工書籍。（鄧博仁攝）

全台第一家標榜美術館等級的「M Museo慕尚石材美學館」20日開幕，特別請來華人設計教父包益民跨刀CI形象設計，讓500坪商業空間的質感大大提升，正宛如一座美術館。

包益民表示，看見這些來自世界、全球的大理石藝術品，就好像是在欣賞來自世界各國歷史悠久的藝術珍藏一樣，當這些美麗的大理石像是大畫布展現在你面前時，你會發現這些價值不菲的藝術大理石有其難以言喻的能量。同時「ss space space」藝廊也進駐「M Museo慕尚石材美學館」，成了八里新地標。

慕尚美學館執行長吳軒旻表示，慕尚美學館館內奢石展品達數百件，大致可以分為「Arts 藝術」、「Classic 經典」、「Modern現代」、「Luxury 奢華」等四大類，依照消費者的品味與需求來提供給大家在居家或商設空間使用。其中最引人矚目的頂級奢石「Sodalite」，是自然界中極為罕見的深藍色石種，直到1891年加拿大的安大略湖區才挖掘出高品質的藍寶石礦藏，當時英國皇室公主Margaret到訪北美洲，特別以此石材來裝修皇家住宅Marlborough House，因此Sodalite又被稱為「公主藍」，更凸顯出其珍貴不菲之身價，原石運輸遠渡大西洋到義大利後以精湛工藝加工成大板，可說是台灣有史以來進口單價最高的石材大板，在天然石材的國際市場上，公認非常知名且最為昂貴的頂級奢石。

「ss space space」藝廊也進駐「M Museo慕尚石材美學館」，負責該館展覽的共同創辦人吳依宣表示，「ss space space」是慕尚石材美學館的衍生性創作空間，首檔由吳依宣、曾彥翔擔任共同策展人，以「移動的隱喻：一個空間的生成」為題，展覽匯聚國內外藝術家謝淑妮、鄭丞媛、王慶蘋及彭禹慈作品展出。

四位藝術家皆透過各自的創作在眾多差異的事物之中，共同探索物質、身體、精神和時空維度轉移的可能，並從中描述事物如何透過「移動」與他者交織並產生張力，進而在此動態的互動過程中發展出新的敘事。期待透過他們作品的相互對話與敘事，邀請觀者向著作品所隱喻的空間前行，一步步前往意義構築的場域，並在流動的過程中重塑對世界的理解。藝廊每檔規畫為三個月，藝廊的進駐展出，搶搭八里一日遊，成為觀光藝術新地標。