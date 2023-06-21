趙書閔表示，政府訂定用電大戶條款，並非對用電大戶懲罰，而是輔導廠商使用更多再生能源來符合淨零排放與RE100，尤其許多台灣廠商是國際大廠的重要供應鏈，使用再生能源是勢在必行，除了提升企業社會形象，更能提高企業的競爭力，與國際接軌。

趙書閔以設置再生能源發電設備來分析時指出，雲豹能源旗下經營項目包含設置太陽光電、儲能、及售電，因此很多企業選擇出租屋頂給雲豹、再回購綠電，不僅符合用電大戶需求，也不浪費屋頂空間，且租金收入也能補貼買綠電，可說是一舉多得。

若是急需使用綠電的客戶，雲豹能源所持有之太陽光電案場，也能透過旗下售電子公司天能綠電直接供給售電；或是企業有意願轉型ESG卻尚未規劃，天能綠電也能協助客戶分析用電量、逐步規劃採購綠電，並提供最適宜的用電比例匹配，幫助客戶達到最大化用電效益。

趙書閔表示，在售電業務方面，市場綠電需求強勁，今年全年將至少供電3,354萬度，明年供電度數將會跳躍性增加突破1億度，達到1.2億度，呈現倍數成長。

另外，雲豹能源事業開發部綠電組資深經理唐亞聖也於綠電媒合會中擔任主講人，吸引近百位廠商加入，並於會中進行綠電採購對接與媒合。