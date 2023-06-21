本周端午連假，台北匯市僅三個交易日，新台幣本周重貶1.82角或0.59％，周線已連三黑。

台股21日開低走高，大盤指數終場收17,202.4點，上漲17.49點，漲幅0.1％，成交量3,214.02億元，三大法人賣超10.05億元，外資及陸資賣超20.53億元。

匯市方面，外資在連假期間熱錢先行回防，帶動新台幣開盤隨即走貶，但適逢月底出口商拋匯需求，終場新台幣僅小貶3分，連假前踩住煞車，未直接貶破31元整數關卡。

央行統計，美元指數上漲0.27％，21日主要亞幣普遍走貶，韓元重貶0.91％、人民幣及新加坡幣各貶值0.27％、日圓貶值0.24％、新台幣貶值0.1％。

匯銀主管分析，連假前外資仍偏匯出，但力道已見緩和，「跟前幾天差很多，力道沒有20日強」，加上出口商在月底拋匯，美元賣盤超過全日交易量一半，直接把早盤貶值幅度打下來，而央行也有稍微防守，主要是不希望在連假前太快貶破31元整數價位。

匯銀主管認為，連假後新台幣不排除再現補貶行情，由於美國房市數據高於預期，後續美國聯準會再次升息是在所難免，而央行不可能即時跟進，利差擴大下，熱錢還是會持續外逃，即便月底、既底出口商積極拋匯，預計也擋不住外資匯出，下周新台幣不排除直接貶破31元。