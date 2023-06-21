許多公司都會在端午節發放禮金或粽子，一名網友抱怨，上班時突然收到收到一張「粽子單」，上面寫明一人10顆，還可以自由選擇口味，他以為老闆大方送福利，選了10顆最貴的品項，後來才知道是老闆娘的娘家在賣粽子，氣得他飆罵髒話，痛批：「根本詐騙集團」。

原PO在《匿名公社》發文表示，昨（20）日中午老闆娘拿了一張「粽子單」給員工填寫，上面標註「一人10顆，口味任選」，他和同事都興奮地想說公司發放端午節福利，因此他一口氣全選最貴的豪華蛋黃粽，頻頻誇讚老闆今年真的很大方。

沒想到，下班前一刻老闆娘突然來和大家收錢，一問才知道，原來是老闆娘的娘家在賣粽子，還強調「只是幫忙詢問，沒有強迫購買」，結果中午訂購，下午竟然已經全都包好了，明天上班就能交貨，讓原PO一點反悔的機會都沒有，氣得直說：「白白噴掉850元，X」，更質疑老闆娘故意誤導員工買粽子。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「公司福利就是統一規格啦，哪還有選擇？」、「太嫩了」、「老闆娘賺外快」、「笑死，不貪很難嗎」、「自己腦補還怪人詐騙，老闆娘從頭到尾沒說是公司福利啊」、「一開始就要問的不是嗎？嘴巴是長來幹嘛的」、「孩子，850買到一個教訓算很便宜了！以後就知道人心險惡，要多多提防」。