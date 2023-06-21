民進黨總統參選人賴清德昨拋出私校學費補助方案，教育部也立即宣布明年2月起，將補助私立大專學生學雜費每學期2.5萬元，遭質疑是政策買票。媒體人黃揚明指出，賴清德的政策有公平性的問題，也無法解決私校倒閉危機，此時拋出議題，就是在暗示不投民進黨補助可能會被取消；他也認為，侯友宜應該藉此機會下戰書，就高教政策跟賴清德辯論，拿回議題主導性、增加自己攻擊的主導性。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》指出，賴清德的提出原則是私校大學生一年補助2.5萬元，但細部方案都沒有出來，在職專班、進修部這些半工半讀、有工作的學生要不要補助？公平性的問題還需要討論。

黃揚明指出，過去幾任政府有針對年收入120或144萬的淨貧家庭做學雜費減免，但賴清德提出的是「齊頭式」補助，之所以只補助私立大學，是鼓勵學生就讀私大，其用意就在「私立大學學生人數比較多，選票比較多」，這就是選舉考量。

黃揚明指出，對國民黨和民眾黨的總統參選人侯友宜、柯文哲來說，就要從選舉的角度去破解，直接「加碼」喊出，不只私立大學1年補助2.5萬元，公立大學1年也補助1萬元。黃解釋，公立大學的學生是因為國家給公校補助多，成績比較好也考上了，但國家資源重分配後，卻給私立大學比較多，都是大學生但私校卻可以用納稅錢補貼，公立大學學生會覺得不公平、會有被剝奪感。

黃揚明強調，真正重要的是政策目標，像是可以把私校的學雜費限制打開，讓私校辦學的彈性更大，像是邀請國際級大師授課，就能吸引人才、讓更多專業學生願意入學。他也直言，「大撒幣能解決私立學校的招生危機嗎？還是錢撒下去照樣倒閉？」這樣就是浪費錢，只是為了賴清德自己的短期選舉考量。

黃揚明也建議，侯友宜聰明的話，就直接下戰書，就「高教政策」跟綠營辯論，把議題主導權拿回來，增加自己的攻擊主導性，強調「錢要花在刀口上，也不要不公平」，拿出自己的論述。

黃揚明坦言，賴清德一開口教育部就研議，但實際上是明年選舉完才實施，就是在暗示不投民進黨補助可能會被取消，也是考驗其他陣營敢不敢跟進。