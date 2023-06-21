本季輸多勝少的台灣羽球男單選手王子維，21日在台北羽球公開賽男單首輪，在第2局克服14比17落後、回敬7比1攻勢後來居上，最終21比16、21比18擊退大會第7種子香港李卓耀，收下本季第3勝，也追平個人本季至今最佳成績16強，接下來期待在主場球迷加油找回自信，能多打幾天。

比賽地點台北市立大學天母校區體育館湧入許多球迷觀賽，王子維第2局克服落後劣勢奪勝，現場球迷也為他送上英雄式的歡呼，賽後王子維露出笑容說：「感覺真棒！好久沒聽到這種歡呼聲了。之前因為新冠肺炎疫情，比賽得閉門進行，隨著疫情趨緩、防疫解封，更多人可以進場，感覺真的很不一樣，開賽就令我感覺滿滿活力。」

回到台北參賽前，王子維在BWF巡迴賽連續8站首輪出局，上一站印尼公開賽終於中斷連敗，不過第2輪不敵世界球王安賽龍（Viktor Axelsen），在16強結束，是本季第2度止步16強，也是本季目前個人最佳名次，22日對壘同胞戚又仁，希望能維持好的感覺，多打幾天。