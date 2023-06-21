台灣釋迦將恢復銷陸，大目釋迦行情是否能因此回升，農民態度保守。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣鳳梨釋迦過去以外銷大陸為主，2019年9月遭大陸暫停輸入後，轉往內銷市場，衝擊大目釋迦價格，從最高每台斤80元，跌落至去年最低每台斤10元，如今恢復銷陸消息一出，大目釋迦農保守觀望行情回升。

台東縣種植大目釋迦面積約2750公頃，年產量約為2萬6529公噸，主要種植區域包含卑南鄉、太麻里鄉、東河鄉等地，以內銷市場為主，鳳梨釋迦則因耐運輸的特性，高達95％產量外銷大陸，自從2019年9月大陸宣布暫停台灣釋迦進口後，年產量約2萬9095公噸的鳳梨釋迦，一夕間轉向內銷，直接衝擊大目釋迦價格。

台東區農會總幹事李建通說，台灣農產品內需有限，屬於淺碟型市場，鳳梨釋迦和大目釋迦競爭內銷，近2年大目釋迦受到波及影響，收入大幅下滑。

「那麼多鳳梨釋迦留在台灣，農民都在虧本」，大目釋迦農蕭家龍說，大目釋迦外銷量少，本來影響不大，反而是鳳梨釋迦大量內銷才影響價格，在鳳梨釋迦禁止輸陸前，大目釋迦每台斤價格60至70元，最高賣到每台斤80元，但去年賣到最差每台斤5至10元，就連特級果品每台斤也只有15元，連本錢都收不回來。

台灣釋迦外銷受阻，不只鳳梨釋迦農日子苦哈哈，大目釋迦農也遭殃，蕭家龍說，還好有釋迦保險，保障基本收入，才不至於損失那麼大，而且去年補助達到最高上限，1甲地30萬元。

如今台灣釋迦將恢復銷陸，大目釋迦行情是否能因此回升，農民態度保守，蕭家龍說，初期恢復銷陸的時候，價格一定會比較好，有可能拉回到每台斤80元，但是後續很難說。