由「香港電影鐵三角」杜琪峯監製、游乃海編劇、鄭保瑞執導、香港電影品質保證「銀河映像」攝製的驚悚懸疑片《命案》找來香港人氣夯團「MIRROR」隊長楊樂文，詮釋天性殘暴嗜血的茶餐廳少東，因為某天目睹妓女被殺，激發出他的殺戮天性，惟有靠林家棟飾演的算命大師改命，才有辦法扭轉他的牢獄之災。從電影《狂舞派》到戲劇《男排女將》、《繩角》等作品，楊樂文的角色大多是熱血單純少年，但這次的角色簡直脫胎換骨，讓觀眾看到他截然不同的樣貌，展現出他身為演員的無限可能性，也可說是他入行以來的最佳代表作。

導演鄭保瑞大讚楊樂文在多次試鏡中，表現都非常一致，認為他是這角色的不二人選：「在挑選這個年齡層的演員中，他是最沉得住氣與最冷靜的人，這樣對我來說最安全。而且他很快就可以理解劇本要這樣演，還有我喜歡他的樣子夠怪，有點像外國人，模樣會比較容易記得。」不過鄭保瑞導戲向來以「變態」聞名，不論前作《智齒》、《狗咬狗》等片都讓演員吃盡苦頭，就連男主角林家棟這回演出也直呼自己「命苦」。當問及楊樂文可曾擔心被導演「虐待」時，他直言從拿到劇本到正式拍攝，只是1個禮拜的事，為了在短時間準備角色，他根本沒時間擔心：「他們教我去相信劇本、導演、對手和場景，他們很講求當下，即使做了很多功課都可丟棄，反而要感受當下那場戲想表達什麼，對手想說什麼。」

楊樂文在《命案》中的角色形象又瘦又殘，為了讓外型更接近角色，就算只有1周的準備時間，都讓他積極展開「地獄式」節食減重，「想瘦一點、凹一點，看起來再奇怪點，沒打算減多少重，只想減到看起來瘦得不健康。」且為了將外貌更加升級，他連遮暇膏跟粉底都沒用：「就是畫黑眼圈，眉毛再畫得噁心點，把所有不好的東西全放出來。」由於角色經常目露凶光，讓他在表情管理上下足苦功，更因此抓到一個睜眼不顯皺紋的「訣竅」，他透露：「我練習怎麼把眼睛睜大，但睜得太大，眉毛會皺，額頭也會有很多皺紋，我就想到另一個方法，利用眼睫毛去睜大，很抽象吧！」

尤其他為了展現演出決心，詮釋出角色與生俱來的殺戮衝動，讓他在劇情後半段需要用橡皮筋彈手腕，來控制自己的殺戮欲望。驚人的是，那場戲竟然是在沒有保護措施的情況下拍完；不僅如此，他被林家棟灌符水也是真喝。楊樂文回憶起這些「自虐式演技」表示：「彈橡皮筋那段，痛楚是直入心底，但同時越痛就越能投入角色。只是回到家後，發現雙手都已經被橡皮筋彈到破皮。」一席話也見證他為演出做出非常大的犧牲。《命案》將在6月30日於全台上映。