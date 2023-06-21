台灣「糖友」不在少數，衛福部估計至少200萬人，其中第二型糖尿病占了絕大多數，早期發現有利於病情控制。英國驗光師提醒，配眼鏡時的視力檢查時常揪出可能與糖尿病有關的異常狀況，但多數人平時毫無警覺，大眾應定期接受視力或眼科檢查，有助及早發現糖尿病徵兆。

英國連鎖眼鏡業者驗光師布萊克（Kyla Black）日前在年度糖尿病保健宣導期間接受英國《每日郵報》訪問時表示，視力檢查不僅可以判斷受檢者是否需要配眼鏡，對於發現與糖尿病等疾病潛在徵兆也極為重要，因為眼睛常是病徵表現的器官之一。

定期接受視力或眼科檢查，有可能提早發現糖尿病的先期徵兆。（示意圖／Shutterstock）

執業超過25年的布萊克列出5個與糖尿病有關的眼睛異常症狀，提醒大家務必留心：突發性的視力障礙、視野出現飄浮物（飛蚊症）、漸進式視力惡化、視力模糊或不均勻、眼睛疼痛或發紅。其中，一般人對於眼睛疼痛或發紅的狀況往往不會放在心上，然而這可能也是第二期糖尿病的潛在病徵之一。等到視力出現嚴重損傷時，病情往往已較為明顯。

糖尿病視網膜病變（diabetic retinopathy）是糖尿病的併發症之一，對眼睛會造成不良影響，倘若未加以治療，可能會導致失明。英國國民保健署（NHS）表示，糖尿病視網膜病變導致的失明並非急性，通常會在許多年之後才發生。

這種併發症是因為眼底的血管因高血糖而發生損傷所引起。布萊克說：「在病情變得比較嚴重之前，很可能毫無明顯症狀。這些症狀與糖尿病之間並無絕對等號，但是，好好檢查這些症狀很重要的。」