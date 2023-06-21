2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽，今天舉辦啟動報名記者會。（柯宗緯攝）

台灣史上首場帆船長航賽事去年首度登場，今年TSL台鋼集團TSG帆船賽將於10月28、29日在高雄、台南兩地登場，祭出百萬獎金，今（21）日高雄市長陳其邁出席活動，呼籲熱愛帆船運動好手參與。主辦單位盼未來能推行到環島賽，能提升台灣國際能見度。

2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽由亞果遊艇集團，台灣帆船聯盟（Taiwan Sailing League TSL）共同主辦，台鋼集團冠名贊助的2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽，10月28日、29日將在高雄、台南兩地舉辦，總獎金高達新台幣175萬元。

今天在亞果高雄愛河灣會所舉辦啟動報名記者會，高雄市長陳其邁、海委會主委管碧玲、立委賴瑞隆等人與會，陳其邁更化身船長拍攝宣傳影片，號召全國熱愛帆船運動的好手及企業共同參與。

台灣帆船聯盟發起人，亞果集團董事長侯佑霖表示，台灣四面環海，對帆船比賽陌生，期待透過比賽讓大家更接近海洋；台灣環海1200公里，台灣帆聯盟目標是辦理國際帆船環台賽，終極目標是從高雄出發，繞台灣一圈回到高雄，可超過世界上最有名的雪梨到荷巴特1080公里的比賽，期待明年在陳其邁支持下，可以舉辦這項國際帆船賽，相信有助於提升台灣國際能見度。

主辦單位指出，28日上午9時將從高雄愛河灣亞果遊艇碼頭出發，前往西部海岸海域舉辦帆船繞標賽。當晚在合作指定飯店高雄福容飯店住宿後，29日一早進行高雄愛河灣到台南安平的西海岸長航賽。該賽事去年總共有13組企業報名參加，是台灣史上首場帆船長航賽事，將以往只能在國外看到的帆船賽事，呈現在台灣海域上十分難得。